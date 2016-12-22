مقتل 47 مدنيا في غارات تركية على مدينة الباب السورية

ارتفعت حصيلة الغارات الجوية التركية على مدينة الباب السورية التي تشكل معقلا لتنظيم داعش في محافظة حلب (شمال) الى 47 قتيلا مدنيا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

واوضح المرصد ان بين القتلى 14 طفلا وتسع نساء. وكان اورد في حصيلة سابقة ان الغارات خلفت مقتل 29 مدنيا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قتل 47 مدنيا، بينهم ثمانية اطفال، في قصف جوي تركي على مدينة الباب” في اطار العملية العسكرية المستمرة للقوات التركية والفصائل السورية المعارضة المتحالفة معها لاخراج تنظيم داعش من المدينة.