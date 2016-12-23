مقتل المشتبه به في “هجوم برلين” بإيطاليا

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، الجمعة، أن أنيس العامري المشتبه به في تنفيذ “هجوم الشاحنة” الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا في برلين قبل أيام، قتل في مدينة ميلانو.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: “تأكدنا بعد التحقيق أن القتيل هو (التونسي) أنيس العامري”، و”أعلمنا السلطات الألمانية بمقتله”.

وكانت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) قالت إن رجلا قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في حي سيستو سان جيوفاني في ميلانو، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، خلال تفتيش روتيني للشرطة.

وقالت الوكالة إن الرجل سحب مسدسا من حقيبته بعدما طلب منه إبراز أوراقه الثبوتية، وقتل في تبادل لإطلاق النار تلى ذلك.

وأصيب ضابط شرطة في الحادث، فيما قال الوزير إن حالته مستقرة.

وأوضح مكتب المدعى العام الألماني أن السلطات الألمانية على اتصال بنظيرتها الإيطالية لمتابعة تطورات الحادث.

من جانبها، قالت الحكومة الألمانية إن “الادعاء العام يقود التحقيقات بشأن هجوم برلين، ولا تزال التحقيقات بشأن كيفية هروب المتهم إلى إيطاليا مستمرة”.

والعامري كان ملاحقا منذ فر بعد هجوم مساء الاثنين في برلين، وكانت له روابط بإيطاليا كونه وصلها في بادئ الأمر قادما من تونس عام 2011.

وبعيد وصوله حكم عليه بالسجن بتهمة إضرام النار في مركز لجوء، ثم أفرج عنه في 2015 وتوجه إلى ألمانيا.