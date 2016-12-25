مصرع مستشارة بوتين في حادث الطائرة الروسية

أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن مستشارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن ضحايا الطائرة المنكوبة التي سقطت في البحر الأسود صباح اليوم.

وأوضحت الصحيفة، أن مستشارة بوتين، إليزفاتا جلينكا، الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والتي أسند إليها بوتين إدارة ملف التواصل الإنساني مع الانفصاليين خلال الصراع الأوكراني، بين ضحايا الطائرة التي كانت تحمل عسكريين وصحفيين وفرقة عزف إلى قاعدة حيميم الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن جلينكا كانت بين قائمة المسافرين التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

و أكدت وزارة الدفاع الروسية، في بياناً صحفياً، أنه لا ناجين من بين ركاب الطائرة الروسية التي سقطت في البحر الأسود وعلى متنها 91 شخصا، في حين أمر الرئيس الروسي ببدء التحقيق في الحادث.

وقالت الوزارة، إنه “لا “مؤشرات على وجود أحياء” في موقع تحطم الطائرة العسكرية الروسية، مشيرة إلى أنه تم انتشال 4 جثث للضحايا حتى الآن.