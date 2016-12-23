مسيرات في عمان تندد بالإرهاب وتتضامن مع شهداء الكرك

خرجت بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان مسيرات متعددة، تندد بالعملين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة الكرك قبل أيام وأديا إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين بالإضافة إلى وفاة سائحة كندية.

وفي المسيرة الأولى التي نظمتها الحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية والحزبية وجاءت تحت عنوان “كلنا للوطن فداء” عبر المشاركون فيها عن تضامنهم مع شهداء الوطن الذين ارتقوا بعد مواجهة الإرهاب في محافظة الكرك.

ورفع المشاركون في المسيرة لوحات كبيرة تنعى شهداء الأجهزة الأمنية والمواطنين اللذين ارتقوا في العملين الإرهابيين.

وأكد المشاركون على ضرورة التماسك كأردنيين والحفاظ على وحدتتنا لأنها هي صمام الأمان الذي يفشل الحاقدون والأعداء في اختراقه.

إلى ذلك خرجت مسيرتان نظمت الأولى الأحزاب القومية واليسارية والثانية تجمع الولاء والانتماء للتنديد بالعملين الإرهابيين في الكرك والتضامن مع الشهداء.

وأكدت مسيرة الأحزاب الوطنية أن الإرهاب لا دين له وأن مواجهته واجب وطني، وأن الإرهاب يستهدف الهوية الوطنية الأردنية وتمزيقها على أسس دينية ومذهبية وطائفية.

إلى ذلك عبر شباب تجمع الولاء والانتماء عن دعمهم للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، مشيرين إلى أن “خوراج العصر” لن يتمكنوا من النيل من صمود الأردن ووحدته.

وأشاروا إلى أن هذين العملين الإرهابيين لهما أكبر دليل على إصرار الأردن قيادة وجيشا وشعبا على مواجهة هذه الفكر الإرهابي الظلامي.

ورددت العديد منهم هتافات من بينها “الكرك لينا وحقك على لينا”، “الأردن خط أحمر”، “الأردن عصي على الإنكسار”.