لاعبة التنس كفيكوفا تتعرض لاعتداء بالسكين

قالت لاعبة التنس التشيكية، بترا كفيتوفا، إنها تعرضت لاعتداء بسكين، في بيتها،يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها تلقت إصابة خطيرة في اليد اليسرى التي تلعب بها.

وذكرت كفيتوفا، المصنف في المركز الحادي عشر عالميا، إنها ما زالت تنتظر أن يخبرها الأطباء عن مدى خطورة إصابتها وكتبت على صفحة الفريق التشيكي للتنس في فيسبوك “تجاوزت الأسوأ.”

وأوردت اللاعبة التشيكية عبر تويتر “تعرضت لإصابة خطيرة في يدي اليسرى.. أنا مصدومة لكني محظوظة بالبقاء على قيد الحياة.”

وأشارت كفيتوفا التي توجت مرتين ببطولة ويمبلدون للتنس، إلى أنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها، موضحة “الإصابة خطيرة، وسأحتاج إلى استشارة المتخصصين.”

ونقلت وسائل إعلام، أن كفيتوفا تعرضت للاعتداء في منزلها بمدينة بروستيوف الواقعة على بعد 260 كيلومترا من براغ .