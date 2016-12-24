قوات تركية تصد “داعش” قرب الباب

تصدت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة تقاتل معها ضمن عملية “درع الفرات”، السبت، لمحاولات تقدم تنظيم “داعش”، باتجاه مدنية الباب في ريف حلب الشمالي، بحسب مصدر ميداني.

وأشارت مصادر ميدانية “سكاي نيوز عربية”، إلى معارك دارت بين الطرفين في منطقتي البرازي وتلة الزرزور القريبتين من الباب، المدينة الشمالية الواقعة تحت سيطرة “داعش”.

وقالت غرفة عمليات “حوار كلس” إن اشتباكات جرت بين مقاتلي الجيش الحر بدعم تركي من جهة، وتنظيم “داعش” من جهة أخرى، في محاولة من مقاتلي “الحر” لاستعادة السيطرة على جبل عقيل الاستراتيجي والمستشفى الواقع عليه، في مدينة الباب.

وأكدت مصادر عسكرية في غرفة علمليات درع الفرات مقتل أكثر من 10 مسلحي من تنظيم “داعش” خلال الاشتباكات، فيما سقط عدد من الجرحى في صفوف الفصائل المسلحة.

وأطلقت تركيا في أغسطس الماضي عملية “درع الفرات” لطرد مسلحي داعش من المناطق الحدودية شمالي حلب، كما استهدفت العملية مقاتلين أكرادا.