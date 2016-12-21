قرض ياباني للأردن بقيمة 254 مليون دولار

سما الاردن – وقعت الحكومة الأردنية مع نظيرتها اليابانية اليوم الأربعاء اتفاقية قرض ميسر بقيمة 254 مليون دولار لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية لاصلاح الخدمات العامة في الأردن.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري، والسفير الياباني لدى المملكة جيوتشي ساكواري، والممثل الرئيس لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في عمان تسوتوما كوباياشي.

وقال الوزير الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع: ان القرض هو الثالث الذي يقدم كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة بهدف التخفيف من التحديات التي تواجه المملكة نتيجة تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية.

وقال ان القرض يأتي في ضوء الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى اليابان في تشرين الثاني الماضي.

وفيما يتعلق بآلية صرف القرض، قال الفاخوري: سيتم تحويل الدفعة الأولى من قيمة القرض البالغة 85 مليون دولار تقريبا قبل نهاية العام الجاري الى حساب الخزينة فيما يتم تحويل باقي المبلغ في الربع الأخير من العام المقبل.

وعن شروط تسدسد القرض، قال الفاخوري: ان القرض يسدد على مدى 30 عاما، منها عشرة أعوام فترة سماح بفائدة 2ر0 بالمئة.

وأشاد الفاخوري بالدعم الياباني المتواصل للمملكة وعلى تفهم اليابان للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة نتيجة استضافتها حوالي 4ر1 مليون لاجئ سوري.

كما اشاد بتميز العلاقات الأردنية – اليابانية، والتي تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات، معتبرا ان تقديم مثل هذا القرض دليل ساطع على رغبة الحكومة اليابانية الجادة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

من جانبه اكد السفير الياباني التزام حكومة بلاده بالاستمرار في توفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للاردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشار الى ان تنفيذ مثل هذه البرامج يسهم في تعزيز وتطوير العلاقات ودعم جهود الأردن في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية مشيدا بالأردن كنموذج يحتذى في المنطقة بهذا المجال.

وقال ان بلاده تدرك الضغوطات والتحديات الكبيرة والعبء الكبير المترتب على اللجوء السوري وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب، معربا عن امله أن يخفف القرض الجديد الأعباء المالية، وان يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم جهود التنمية في المملكة.

وكانت الحكومة اليابانية قدمت للاردن قرضين بقيمة 8ر315 مليون دولار لتعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في المملكة وفق متطلبات التمويل للموازنة.

ووفق بيانات رسمية حصل الأردن منذ عام 1999 وحتى العام الجاري على مساعدات يابانية بقيمة 021ر1 مليار دولار، منها 12ر491 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة، كما حصل الأردن على مساعدات فنية مقدمة من الوكالة اليابانية للتنمية الدولية (جايكا).