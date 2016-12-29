غارات روسية على مدينة الباب الخاضعة لداعش

شنت المقاتلات الروسية، الخميس، غارات جوية في القطاع الجنوبي لمدينة الباب السورية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، ويحاول مقاتلو المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي استعادة السيطرة عليها

وتأتي الغارات عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، بضمانة روسية وتركية.

وقال بوتن: “تم توقيع 3 وثائق، الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية”، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات سلام.

كما أعلن بوتن “خفض” الوجود العسكري الروسي في سوريا، حيث تشن قواته حملة غارات جوية لدعم الحكومة السورية منذ سبتمبر 2015، فيما شدد على مواصلة دعم موسكو للحكومة السورية.