عشرات القتلى والجرحى من الجيش التركي في اشتباكات الباب

لقي 14 جنديا تركيا مصرعهم، يوم الأربعاء، فيما أصيب 33 آخرون بجروح خطيرة، في معارك مع مسلحي تنظيم داعش في مدينة الباب، شمال سوريا.

وبحسب ما نقلت رويترز عن بيان للجيش التركي، فإن 138 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، قتلوا في اشتباكات حول المدينة.

وشنت طائرات الجيش التركي، يوم الأربعاء، غارات على مناطق في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل المعارضة التي تدعمها ومقاتلي داعش.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش التركي نفذ عشرات الضربات بالقذائف والصواريخ على مدينة الباب ومحيطها، فيما استهدفت قوات النظام ريف حمص.

وفي إفادة يومية بشأن عملية “درع الفرات” التي بدأت قبل نحو أربعة أشهر بهدف طرد التنظيم من منطقة الحدود، قال الجيش إن طائرات حربية تركية دمرت 48 هدفا للتنظيم.