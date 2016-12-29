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ديسمبر 29, 2016
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جرينتش+2 07:02
عبد ربه : مبادرة كيري تشبه “جلد الحصان الميت” وموقفه ضد الاستيطان ايجابي
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