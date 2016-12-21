طقس مستقر وبارد وفرصة للضباب والانجماد صباحا

قال موقع طقس العرب أن درجات الحرارة سترتفع نهار غد قليلا، وتبقى دون مُعدلاتها المُعتادة في هذا الوقت من العام، أي بحدود 2 الى 3 درجات مئوية.

وأكد، فيب بيان صحفي أمس، استمرار الأجواء الباردة في عموم المناطق، بخاصة الجبلية، مع ظهور تدريجي لبعض السُحب على ارتفاعات مختلفة، فيما تكون الرياح

متغيرة الاتجاه، إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، قال الموقع إن الرياح تكون شمالية خفيفة السرعة.

وفي الليل، تسود أجواء باردة على نحو لافت في عموم المناطق، وشديدة البرودة في البادية والسهول الشرقية، متوقعاً تشكّل الصقيع فوق أغلب المناطق مع ساعات الليل المُتأخرة، وتكون الرياح مُتغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

وحول درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة لهذا اليوم، فستكون في: شرق عمان: من 12 الى 7، غرب عمان: من 10 الى 5، إربد: من 11 الى 4، جرش: من 11 الى 4 السلط: من 10 الى5 ، عجلون: من 9 الى3، الزرقاء: من 12 الى 4، المفرق: من 9 الى 2، مأدبا: من 8 الى 2، الكرك: من 11 الى 4، الطفيلة: من 11 الى 4، معان: من 13 الى 3، العقبة: من19 الى 13، البحر الميت: من 19 الى 16.

وتوقع “طقس العرب” استمرار درجات الحرارة نهار غد، لتصبح دون مُعدلاتها المُعتادة في هذا الوقت من العام، أي بحدود 2 الى 3 درجات مئوية، مشيرا الى استمرار برودة الأجواء في عموم المناطق بخاصة الجبلية، مع ظهور سُحب على ارتفاعات مختلفة.

كما توقع هطول زخات في العديد من المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.