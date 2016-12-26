ضبط 2.3 مليون حبة مخدرة في “درمات حديدية”

ضبطت مكافحة المخدرات 2.3 مليون حبة مخدرة اخفيت داخل درمات حديدية، والقت القبض على 3 أشخاص تورطوا في القضية.

وقالت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات قاموا ومنذ أسابيع بتتبع عدد من الاشخاص المشبوهين بقضايا تهريب المواد المخدرة بعد ورود معلومات تشير لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لتهريبها خارج المملكة، حيث قام فريق تحقيقي خاص بمراقبة اولئك الاشخاص وتحركاتهم والاشخاص الذين يتعاملون معهم لتحديد مكان تخزين تلك المواد المخدرة وطريقة اخفائها.

واضافت إدارة الإعلام الأمني أان التحقيقات وما تم جمعه من معلومات حول الأشخاص المشتبه بهم اكدت اخفائهم لكمية كبيرة من الحبوب المخدرة وتخزينها داخل منزل في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان، حيث وُضعت خطة لمداهمة ذلك المنزل، ونُفذت قبل أيام وضبط ثلاثة اشخاص داخله، وبتفيشه عثر على عدد كبير من الدرمات الحديدية والتي وجد بداخلها بعد قصها مليونين وثلاثمائة الف حبة مخدرة اخفيت بطريقة دقيقة وفنية داخلها.

وتابعت إدارة الإعلام الأمني أنه ضُبط كذلك سلاح ناري داخل المنزل، وبوشرت التحقيقات مع المقبوض عليهم وتبين من خلال التحقيقات تورط شخص رابع في القضية ما يزال البحث جاريا عنه.