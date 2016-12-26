صد هجمات بـ”العجلات المفخخة” لداعش في الموصل

قالت القوات العراقية، الاثنين، إنها تمكنت من صد سلسلة هجمات معاكسة شنها مسلحو داعش “بعجلات مفخخة” في أحياء عدة من مدينة الموصل شمالي البلاد.

وأوضحت خلية الإعلام الحربي بالعراق، في بيان، أن الشرطة تمكنت من “تدمير عجلتين مفخختين وقتل واحد وعشرين عنصرا من مسلحي داعش، في المحور الجنوبي من المدينة”.

في غضون ذلك، أحبطت قوات أفرقة المدرعة التاسعة، هجمات للمسلحين على مواقع القوات العراقية في أحياء الانتصار والشيماء والسلام في الجنوب الشرقي لمدينة الموصل.

وقالت المصادر العسكرية إن القوات العراقية قتلت “51 عنصرا من داعش” في المواجهات، في حين قى 25 آخرون في غارات شنتها طائرات التحالف الدولي.

وكانت القوات العراقية قد أعلنت في أكتوبر الماضي بد عملية لاستعادة الموصل من داعش بدعم من التحالف، ونجحت في انتزاع بعض الأحياء في شرق المدينة الواقعة في محافظة نينوى.