شكري: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري، السبت، على أن التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، في كافه اتصالاتها الدولية التزام أصيل وثابت.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من كبير المفاوضين الفلسطينيين، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

وكانت مصر أجلت تصويتا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على مشروع قرار اقترحته يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وفيما بعد، صوتت لصالح مشروع القرار الخاص الذين يدين الاستيطان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من “مواقف مصر الراسخة والتي لا تقبل التشكيك وليس لمحل لمزايدات أو مساومات من أي طرف،” على حد تعبير مندوب البلاد في الأمم المتحدة.