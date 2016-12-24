سوريا.. فصائل درع الفرات “تقرر” الخروج من جرابلس

أصدرت فصائل الجيش الحر في مدينة جرابلس الواقعة شمال شرق مدينة حلب، السبت، قراراً يقضي بخروج جميع التشكيلات العسكرية من المدينة، ووضعها تحت إدارة مدنية، في خطوة جاءت على خلفية مظاهرات شعبية طالبت بذلك.

وقالت مصادر محلية إن ضغط المظاهرات على الفصائل العسكرية، دفع لإفراغ المدينة من التواجد العسكري وإخراج كافة العسكريين، لتتولى الشرطة الحرة والمحكمة والضابطة مسؤولية إدارة شؤون المدينة.

وشهدت مدينة جرابلس مظاهرات طالبت فصائل درع الفرات بالخروج الكامل والفوري من المدينة، ووضع شرطة حرة لإدارتها، على خلفية مقتل صاحب مغسل سيارات وجرح ابنه، يوم أمس، بعد قيام عنصر من فيلق الشام، بإطلاق النار عليهم إثر رفضهم إعطاءه أدوات لتصليح سيارته.

وتعتبر مدينة جرابلس من المدن التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة منذ أن بدأت تركيا هجوما واسع النطاق في 24 أغسطس داخل الأراضي السورية.

وقد عانت جرابلس من حكم تنظيم داعش الإرهابي لنحو عامين.