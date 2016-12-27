“سوريا الديمقراطية” تتقدم صوب سد استراتيجي يخضع لداعش

قال متحدث باسم تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي تدعمه الولايات المتحدة، إن التحالف حقق مكاسب سريعة غير متوقعة ضد تنظيم داعش قرب معقله الرئيسي في سوريا في الرقة، لتكون القوات على بعد بضعة كيلومترات من سد كبير.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أحد أبرز قياديي داعش في سوريا قتل على الأرجح في معركة قرب السد المقام على نهر الفرات على بعد نحو 50 كيلومترا غربي مدينة الرقة، قاعدة العمليات الرئيسية للتنظيم المتطرف.

وأطلق تحالف قوات سوريا الديمقراطية، الذي يضم فصيل وحدات حماية الشعب الكردية، المرحلة الثانية من حملة ضد التنظيم قبل نحو عشرة أيام. والهدف النهائي هو السيطرة على مدينة الرقة.

وتستهدف أحدث مرحلة مناطق تسيطر عليها داعش إلى الغرب من المدينة، بما فيها السد القريب من الطبقة.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، طلال سيلو، إن تنظيم داعش استخدم هجمات انتحارية بسيارات ملغومة في جهوده لصد الهجوم، مضيفا أنه يتم تفجير تلك السيارات قبل وصولها إلى أهدافها بفضل أسلحة مضادة للدروع حصلت قوات سوريا الديمقراطية عليها مؤخرا من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.