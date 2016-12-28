سلطنة عمان تنضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

أعلنت سلطنة عمان انضمامها إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وأعلن عنه في ديسمبر من العام الماضي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تلقى ولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة خطية من السيد بدر بن سعيد البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان.

وحسب وكالة واس حملت الرسالة “إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب”.

وتعد سلطنة عمان الدولة الواحدة والأربعين التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

ويعتبر التحالف الإسلامي العسكري حلفا عسكريا بقيادة المملكة العربية السعودية، يهدف إلى “محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبها وتسميتها” حسب بيان إعلان التحالف.