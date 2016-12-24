رونالدو في فيديو لأطفال سوريا: أنتم الأبطال الحقيقيون

وجه قائد المنتخب البرتغالي ونجم نادي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، الجمعة، رسالة إلى أطفال سوريا، يقول لهم فيها إنهم الأبطال الحقيقيون ويحثهم على ألا يفقدوا الأمل.

وقال رونالدو في شريط قصير بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دعما لمنظمة إنسانية “مرحبا، هذه رسالة موجهة إلى أطفال سوريا، نعلم أنكم تعانون كثيرا. صحيح أنني لاعب مشهور جدا، لكنم الأبطال الحقيقيون. لاتفقدوا أملكم، العالم معكم، نحن نهتم لأمركم، أنا معكم”.

من جانبها، ذكرت منظمة “سايف ذا تشيلدرن” أن رونالدو عمل معها خلال الأعوام الماضية “لتسليط الضوء على أمور هو شغوف بها، بما فيها معاناة الأطفال السوريين”، وأنه استخدم “صورته وانتشاره لإبقاء الحاجات الإنسانية لأطفال سوريا في الواجهة خلال الحرب المستمرة منذ زهاء ستة أعوام”.

وقتل جراء النزاع السوري منذ عام 2011، أكثر من 310 آلاف شخص، بينهم 15 ألف طفل على الأقل، بحسب المنظمات الإنسانية.