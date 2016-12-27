روسيا تسعى لتعزيز قواتها الجوية في طاجيكستان

قال السفير الروسي، إيغور لياكين فرولوف، في العاصمة الطاجيكية، الثلاثاء، إن روسيا تريد توسيع انتشار قواتها الجوية إلى طاجيكستان وتجري محادثات مع دوشنبه بشأن استخدام مشترك لقاعدة جوية في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ولدى روسيا بالفعل قاعدة للمشاة قرب العاصمة دوشنبه تتمركز بها قوات قوامها 7 آلاف جندي ونشرت العام الماضي 4 طائرات هجومية وطائرات نقل إلى قاعدة أيني الجوية القريبة.

وقال السفير الروسي إن حكومتي روسيا وطاجيكستان تجريان محادثات بشأن اتفاق يسمح لروسيا باستخدام مشترك لقاعدة إيني وبتعزيز وجودها هناك.

وتنظر روسيا والغرب لطاجيكستان الواقعة على الحدود مع أفغانستان باعتبارها ممرا محتملا للمتشددين، فيما يعتبر وادي فرغانة الخصب ذو الكثافة السكانية العالية والذي يمتد في أراضي أوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان قلب التشدد في آسيا الوسطى والذي يستهدف روسيا بالأساس.

وبدأت موسكو العام الماضي حملة جوية في سوريا لمساعدة الرئيس، بشار الأسد، في قتال جماعات معارضة مختلفة إلى جانب تنظيم داعش.

وفي نوفمبر، قال جهاز الأمن الروسي إنه اعتقل 10 أشخاص من وسط آسيا تربطهم صلات بتنظيم داعش وإنهم خططوا لتنفيذ هجمات بأسلحة نارية ومتفجرات في موسكو وسان بطرسبرغ.