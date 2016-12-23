روسيا: الصراع السوري يقترب من نهايته

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن استعادة الجيش السوري مدينة حلب بكاملها “خطوة مهمة جدا” نحو إنهاء الحرب السورية، فيما أكد وزير دفاعه الاقتراب من تحقيق “وقف شامل” لإطلاق النار في سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتن قوله خلال اجتماع مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن “تحرير حلب من العناصر المتطرفة يشكل خطوة مهمة جدا نحو إعادة الوضع إلى طبيعته بالكامل في سوريا وآمل، في المنطقة بأسرها أيضا”.

وفي الاجتماع ذاته، أبلغ شويغو رئيسه بقرب التوصل إلى إطلاق نار شامل في سوريا على غرار ذلك الذي حدث في مدينة حلب، وسمح بإجلاء مسلحي المعارضة وعائلاتهم من المدينة.

وقال شويغو: “من وجهة نظري نحن نقترب للغاية من التوصل لاتفاق لوقف شامل لإطلاق النار في أنحاء سوريا”.