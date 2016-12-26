رحلة استجمام تتحول إلى فاجعة وسط المغرب

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرون بجروح، الاثنين، من جراء انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من الشباب في طريق عودتهم من رحلة، وسط المغرب.

وبحسب ما نقلت فرانس برس، فإن الحادثة وقعت، الأحد، على الطريق الرابطة بين فاس وسيدي قاسم، الواقعة على بعد 140 كيلومترا شرقي العاصمة الرباط.

وذكرت سلطات مدينة سيدي قاسم أن 15 من الجرحى الذين جرى نقلهم إلى المستشفى، في وضع صحي حرج.

وكانت الحافلة تقل على متنها مجموعة من الشباب صوب مدينة مشرع بلقصيري، بعد رحلة استجمام نظمتها إحدى الجمعيات.

وتقول السلطات المغربية، إن عدد ضحايا حوادث السير تراجع بنسبة 30 في المئة، وهبط من 4200 قتيل سنة 2013 إلى 3381 قتيلا سنة 2014، لكن العدد عاد للارتفاع وبلغ 3832 قتيلا.

ونبه تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية حول الحوادث المرورية مطلع مارس 2016، إلى أن المغرب يحتل المركز ال29 عالميا والخامس عربيا من حيث عدد ضحايا حوادث السير.