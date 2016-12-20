رئيس برشلونة: ميسي يريد البقاء في فريقنا

قال رئيس برشلونة، جوسيب ماريو بارتوميو، يوم الثلاثاء، إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يريد البقاء في صفوف النادي الكاتالوني، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاف بارتوميو، في مؤتمر صحافي، “أعتقد أن ليو مقتنع تماما بأنه يتواجد في أفضل مكان ممكن”، وفق ما نقلت رويترز.

وأورد “بطبيعة الحال، ستكون هناك مفاوضات وإذا كنت لا أريد التطرق إلى الأرقام، أستطيع التأكيد أنه أفضل لاعب في العالم ومن الطبيعي أن نفيه حقه في هذه النقطة بالذات.. المال لن يكون عائقا في مسألة تمديد عقد ميسي”.

ويبلغ عقد ميسي متمه في يونيو 2018، وراجت شائعات في الأيام الأخيرة عن نيته الرحيل، لكن بارتوميو نفاها كليا بقوله “نرغب بطبيعة الحال في أن ينهي مسيرته هنا، ميسي يريد الاستمرار لأنه سعيد وسنبذل قصارى جهدنا لكي يبقى معنا”.

ويرى رئيس برشلونة، أن الكرة الذهبية يجب أن تكون من نصيب ميسي في كل عام، وقال “يجب أن يحصل عليها كل عام، إنه أفضل لاعب في التاريخ وعندما يعتزل ستظل إنجازاته الرياضية حاضرة”.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد قد توج بالجائزة المخصصة لأفضل لاعب في العالم عن 2016 للمرة الرابعة في مسيرته، بينما حصل عليها ميسي 5 مرات، آخرها العام الماضي.