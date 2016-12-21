“دلتا” الأميركية للطيران تطرد شخصين تحدثا العربية

اجتاحت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشره شاب عربي يوثق فيه تعرضه للطرد من طائرة تابعة لشركة “دلتا” الأميركية، لأنه تحدث باللغة العربية، فيما يلوح له عدد كبير من ركاب الطائرة بأيديهم لتوديعه بطريقة تهكمية.

ونشر الشاب آدم صالح الفيديو على صفحته الخاصة على فيسبوك، لينال 14 مليون مشاهدة خلال 5 ساعات، فيما أعيد نشره نحو 470 ألف مرة.

ويظهر صالح في الفيديو وهو في طريقه للخروج من الطائرة، قائلا إنه تعرض للطرد لأنه نطق باللغة العربية خلال حديثه مع أمه وصديقه وهو على متن الطائرة.

وأضاف: “طردتوني من الطائرة وقلتم أنني أزعجت بعض الركاب وأشعرتهم بعدم الراحة لأنني تحدثت بضع كلمات بالعربية، أنا لا أصدق ما يحدث، أشعر بالرغبة في البكاء”، الأمر الذي دفع أحد الركاب للوقوف ومساندته.

وخلال حديثه قام عدد من ركاب الطائرة بالتهكم عليه والتلويح له بأيديهم لتوديعه، مما دفعه للقول إنه لا يصدق أن أمرا كهذا يحدث عام 2016، وتابع: “قلتم لي اخرج لأنني أشعرت هؤلاء بعدم الراحة، حسنا.. هم أيضا أشعروني بعدم الراحة واستخدموا ألفاظا نابية ضدي رغم أنني كنت مهذبا في حديثي معهم، لذا يتوجب عليكم طردهم هم”.

وقد انهالت دعوات المقاطعة والتعليقات على صفحة شركة دلتا على فيسبوك، مما دفع الشركة لإصدار بيان، قالت فيه إنه تم إخراج عميلين من الطائرة وتغيير حجزهم لرحلة أخرى، بعد أن حدث إزعاج في الطائرة، دفع 20 عميلا للتعبير عن عدم شعورهم بالراحة.

وأوضحت أنها تجري تحقيقا لفهم ما حدث على متن الطائرة، مضيفة: “نأخذ الادعاءات بوجود تفرقة عنصرية بصورة جدية جدا… إن ثقافتنا تتطلب معاملة الآخرين باحترام.