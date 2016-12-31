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ديسمبر 31, 2016
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جرينتش+2 01:37
دحلان في ذكرى انطلاقة فتح : أحفاد الأنبياء على أرض فلسطين قدرُهم اجتياز الدروب الصعبة لتحريرها (فيديو)
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