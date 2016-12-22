حواجز إسمنتية لسوق برلين بعد حادثة الدهس

أحاطت حواجز إسمنتية بسوق عيد الميلاد في برلين، الذي فتح أبوابه من جديد الخميس، بعد هجوم بشاحنة هذا الأسبوع، أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وبينما كانت الأكواخ التي تبيع النقانق التقليدية والنبيذ المعتق وكعك الزنجبيل وهدايا عيد الميلاد تفتح أبوابها، كان العشرات يمشون في ممرات السوق ويتوقفون عند نصب تذكاري مؤقت تحية لأرواح الضحايا.

وقالت سيما أوزكان، وهي من سكان برلين ومن أصول تركية: “أعتقد أنه من الجيد جدا أن يفتح سوق برلين من جديد. هذا يجعلنا نبدو أقوى لا أضعف.”

وطوق العمال السوق بحواجز إسمنتية لمنع تكرار هجوم يوم الاثنين، عندما هاجمت شاحنة حشود المتسوقين مساء. وتمكن سائق الشاحنة من الهرب وتبحث الشرطة حاليا عن مشتبه به تونسي.

كما اتخذت إجراءات وقائية مماثلة حول أسواق عيد الميلاد الأخرى في أرجاء ألمانيا عقب الهجوم الذي تسبب بصدمة في البلاد، ودفع أجهزة الأمن في أرجاء أوروبا إلى تعزيز إجراءاتها في جميع المناسبات الاحتفالية.

وفتحت أكثر من 60 سوقا لعيد الميلاد في أرجاء العاصمة الألمانية أبوابها، الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مكثفة.