توقيع اتفاقية لتزويد محافظات الشمال بـ45 مليون م3 من المياه سنويا

وقعت وزارة المياه والري أمس، المرحلة الثانية من مشروع جر مياه وادي العرب، بطاقة 45 مليون متر مكعب سنويا، ضمن برنامج تنفيذ استراتيجية قطاع المياه لتزويد محافظات الشمال لغاية العام 2028 التي تم إطلاقها عام 2015، بقيمة (308) ملايين دولار أميركي.

ووقع الاتفاقية وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، بحضور السفير الفرنسي دافيد بيرتولوتي وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD.

وبين الناصر، أن لدى الوزارة خطة استراتيجية متكاملة لتزويد محافظات الشمال الأربع باحتياجاتها المائية من خلال توفير حلول ناجعة لقطاع المياه في المناطق الأكثر استضافة للاجئين السوريين.

وأوضح أن الخطة تتضمن عدة محاور رئيسية، في سياق الخطط متوسطة وطويلة الأمد لوزارة المياه والري/ سلطة المياه، بهدف ضمان مرونة نقل المياه من الجنوب إلى محافظات الشمال، وخاصة في فترات الأزمات وتحسين تزويد محافظات الشمال واستغلال المياه السطحية شتاءً.

وأضاف أن مشروع جر مياه وادي العرب يعد من المشاريع ذات الأولوية القصوى والاستراتيجية التي أقرتها الوزارة، من خلال تزويد محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق بكميات مياه إضافية.

وبين أن تكلفة المشروع تبلغ 125 مليون دولار، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، وبنسبة 50%، إضافة إلى قرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بنسبة 40%، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10%، في حين كانت الوكالة الأميركية للتنمية USAID قدمت منحة لتجهيز الدراسات الهندسية التفصيلية والتصاميم وتحضير وثائق العطاء للمشروع خلال العام 2015.

ويشتمل المشروع على انشاء مأخذ للمياه على قناة الملك عبد الله في منطقة المنشية في الأغوار الشمالية، بطاقة 45 مليون متر مكعب سنويا، وإنشاء محطة تنقية ومعالجة لمياه القناة السطحية، وكذلك إنشاء خط ناقل رئيسي، بطول 28 كيلو مترت وبقطر 1200 ملم، لنقل المياه من محطة المعالجة إلى خزان زبدا الرئيسي في إربد، البالغة سعته 110 آلاف متر مكعب، إضافة إلى إنشاء 4 محطات ضخ رئيسية وخزانات مياه لضخ المياه من منطقة المنشية إلى خزان زبدا، مع تشغيل وصيانة المشروع وفق أعلى المواصفات الفنية لمدة عامين.

وأكد الناصر أن اعمال التنفيذ سيباشر العمل فيها من قبل ائتلاف المقاولين التركيين مع مقاولين أردنيين، وستكون مدة تنفيذ المشروع (24) شهرا، حيث سيكون جاهزا للتشغيل نهاية العام 2018.

بدوره، اعرب السفير الفرنسي ديفيد بيرتولوتي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وبدء تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، مشيدا بالجهود المميزة في قطاع المياه لتلبية الاحتياجات المتزايدة، نتيجة الأوضاع في محافظات الشمال.