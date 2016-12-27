تواصل الأجواء الباردة وأمطار متفرقة الأربعاء والخميس

تأثرت المملكة يوم أمس بمُنخفض جوي تمركز شرق جزيرة قبرص، وترافق مع كُتلة هوائية باردة، وتساقط للثلوج في المنطقة المرتفعة من البلاد، بينما شهدت أغلب المناطق أمطارا غزيرة قبل أن تخف حدة المنخفض بعد دخول منتصف الليل.

أما اليوم فمتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهارا، مع بقاء درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام.

وحسب موقع “طقس العرب” تكون الأجواء باردة عُموماً، وتظهر كميات من السُحُب المُنخفضة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة السرعة.

أمّا في خليج العقبة فتكون الرياح شمالية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما ليل اليوم، فيكون الطقس بارداً عُموماً، وبشكل لافت في الجبال والبادية والسهول الشرقية، وتظهر بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة. كما ويتوقع تشكّل الصقيع في البادية وأجزاء من جبال الشراه. وتكون الرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كالآتي: شرق عمان: من 12 إلى 7، غرب عمان: من 10 إلى 5، إربد: من 12 إلى 3، جرش: من 12 الى 3، السلط: من 9 إلى 3، عجلون: من 9 إلى 1، الزرقاء: من 13 إلى 3، المفرق: من 11 إلى 3، مأدبا: من 8 الى 2، الكرك: من 11 الى 2، الطفيلة: من 11 الى 4، معان: من 11 إلى 0، العقبة: من 19 الى 10 والبحر الميت: من 18 الى 14.

أما يوم غد الخميس فمن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها بقليل نهارا، وتستمر الأجواء باردة عُموماً، وتظهر في الأجواء كميات مُتفرقة من السُحُب. فيما تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.