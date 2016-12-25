تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى حدود سوريا

أرسلت تركيا، مزيدا من المدافع والدبابات صوب حدودها مع سوريا، في مسعى إلى استعادة معقل من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأوردت وكالة أنباء الأناضول، أن دبابات وعربات نقل عسكرية و10 قطع مدفعية على الأقل تم نشرها في منطقتي أوغوزلي وكركميش، جنوب شرقي البلاد على الحدود السورية.

يأتي الانتشار الجديد في وقت تضيق القوات التركية في سوريا الخناق على مدينة الباب، معقل داعش في شمال سوريا، والتي يحاول مقاتلون سوريون معارضون بدعم من الجيش التركي السيطرة عليها رغم تكبدهم خسائر كبيرة.

ولقي 16 جنديا تركيا مصرعهم في المدينة، الأربعاء، وهو اليوم الأكثر دموية للجيش التركي منذ العملية التي بدأها في أغسطس، عبر الحدود مستهدفا متشددي داعش والمقاتلين الاكراد.

وأكد الجيش التركي، أنه قتل، الأحد، 12 مقاتلا من داعش، في حصيلة لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل، وفق ما نقلت رويترز.

من ناحيته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن العملية العسكرية في مدينة الباب أوشكت على الانتهاء.

وأضاف أن القوات التركية ستتجه لاحقا إلى مدينة منبج شرقا، حيث ترابط وحدات حماية الشعب الكردي المدعومة من واشنطن والتي تحارب بدورها تنظيم داعش.