تظاهرات بمدينة سورية ضد تواجد فصائل المعارضة فيها

خرج أهالي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي بتظاهرات كبيرة،السبت، للمطالبة بخروج الفصائل المسلحة من المدينة، ونزع السلاح ومنع كافة مظاهر اللباس العسكري.

وبحسب نشطاء فإن سكان جرابلس أصبت لهم معاناة مع الفصائل المسلحة، وهو الشيء الذي دفعهم إلى تنظيم مظاهرات في ساحات المدنية للمطالبة بخروجهم من جرابلس بشكل كامل وفوري، ومنع دخول أي عنصر من الفصائل إلى المدينة باللباس العسكري والسلاح.

ووفق ما ذكرت مواقع معارضة فإن هذه المظاهرات تأتي بعد إقدام عنصر من إحدى الفصائل في المدينة على قتل مدنيين في المنطقة، في الوقت الذي لاتزال فيه اللجنة القضائية تبحث عن العنصر القاتل.

ويأمل المدنيون وضع شرطة حرة تدير أمور المدينة، وتفعيل دور المحكمة والمجلس المدني بشكل حقيقي، بالإضافة إلى مطالبة قيادة “درع الفرات” بإخراج الفصائل من المدينة.

وتعتبر مدينة جرابلس من المدن التي سيطرت عليها فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة منذ ان بدأت تركيا هجوما واسع النطاق في 24 أغسطس داخل الأراضي السورية.

وقد عانت جرابلس من حكم تنظيم داعش الإرهابي لنحو عامين.