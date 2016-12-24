تسلم 3 أردنيين من السعودية لإكمال محكوميتهم بالأردن

قالت إدارة الاعلام الامني في مديرية الامن العام ان ادارة الشرطة العربية والدولية/ مكتب انتربول عمان قام خلال هذا الشهر بنقل ثلاثة اشخاص اردنيين والمحكوم عليهم من قبل السلطات القضائية السعودية بأحكام سالبة للحرية لإكمال مدد محكوميتهم في مراكز الاصلاح والتأهيل داخل المملكة ونقل نزيلين يحملان الجنسية السعودية من مراكز الاصلاح والتأهيل داخل الاردن الى المملكة العربية السعودية لإكمال مدة محكوميتهم هناك.

واضافت الادارة في بيان لها اليوم السبت ان نقل النزلاء لإكمال مدد محكوميتهم كل في بلده يأتي تنفيذا لاتفاقية نقل المحكومين والموقعة بين البلدين عام 2013 والساعية للتخفيف على ذوي النزلاء من مشقة وتكاليف السفر الى الدول التي يقضي بها ابناؤهم احكاماً بالسجن وبعد استكمال كافة الاجراءات القانونية الخاصة بذلك ووفق احكام القانون.

وتابعت “ان لجنة خاصة عملت على دراسة عدد من ملفات الاردنيين المحكومين في السعودية وتم التنسيق مع السلطات المختصة هناك والتباحث معهم واثمرت تلك الجهود عن اتمام نقل المحكومين كل الى بلده من خلال ارسال بعثة امنية من البلدين لإتمام عملية النقل، علما انه تم خلال الشهر الماضي نقل ثلاثة من المحكومين لدينا من الجنسية السعودية الى بلدهم ولذات الغاية”.

وعبرت ادارة الشرطة العربية والدولية بالشكر الجزيل للسلطات السعودية على الجهود المباركة التي ادت الى اتمام عمليه نقل المحكومين بكل سلاسة ليقضي كل منهم ما تبقى لهم من احكام في بلده وعلى مقربة من ذويه.