تركيا تنتقم لخسائر الباب وقتل الجنديين بـ”مجزرتين” للمدنيين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن القوات التركية “ارتكبت مجزرتين” في حق المدنيين في الباب شمالي سوريا خلال يومين، وذلك بعدما تكبدت قواتها خسائر كبيرة لدى محاولتها انتزاع المدينة من تنظيم داعش المتشدد.

وأوضح المرصد أن القصف التركي يومي 21 و23 ديسمبر الجاري أدى إلى مقتل 104 مدنيا، بينهم 26 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و13 مواطنة فوق سن الـ 18 سنة.

وكانت القوات التركية قد تكبدت خسائر فادحة لدى محاولتها دخول المدينة يوم 21 ديسمبر، حيث قتل 14 جنديا وأصيب 33 بجروح في هجمات نفذها داعش قرب الباب، التي تعد أخر معقل حضري للتنظيم في شمال سوريا على الحدود التركية.

كما نفذ داعش عملية انتقامية بحرق جنديين تركيين أسيرين في شريط مصور أثار غضب أنقرة.

وقال المرصد إن العملية التركية في الباب تأتي بعد حصول أنقرة على الضوء الأخضر الروسي، في أعقاب الوفاق بين تركيا وروسيا وإيران، بخصوص تهجير سكان حلب الشرقية.

وأطلقت تركيا في أغسطس الماضي عملية “درع الفرات” لطرد مسلحي داعش من المناطق الحدودية شمالي حلب، كما استهدفت العملية مقاتلين أكرادا.