تركيا تطلب دعم التحالف الدولي في عملية “الباب”

طلبت تركيا، الاثنين، من التحالف الدولي لمحاربة داعش دعما جويا لقواتها التي تحارب التنظيم الإرهابي في مدينة الباب شمالي سوريا.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان:” بشأن عملياتنا في الباب.. من واجب التحالف الدولي تحمل مسؤولياته خصوصا من ناحية تأمين غطاء جوي”، وفق “فرانس برس”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي:” يمكن أحيانا للأحوال الجوية أن تتسبب بتأخير، لكن غياب الغطاء الجوي عندما لا يكون هناك سبب مبرر غير مقبول”.

وجاءت هذه المطالبة بعد أن منيت القوات التركية بخسائر فادحة أثناء محاولة السيطرة على مدينة الباب، إذ تمكن داعش الأربعاء من قتل 16 جنديا تركيا وجرح العشرات، فضلا عن بث فيديو يظهر فيه إحراق جنديين تركيين.

وتحاول القوات التركية منذ أسابيع السيطرة على المدينة بالتعاون مع المعارضة، وذلك ضمن علمية “درع الفرات” التي أطلقتها أنقرة في أغسطس الماضي ضد داعش والأكراد على حد سواء.