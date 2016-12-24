تركيا تحقق مع 10 آلاف مستخدم للإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن السلطات أوقفت رسميا 1656 شخصا على مدار الأشهر الستة الماضية بزعم دعمهم لتنظيمات إرهابية أو لإهانة مسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتجري تحقيقات مع ما لا يقل عن عشرة آلاف آخرين.

وفي بيان صدر السبت قالت الوزارة إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3710 أشخاص حددتهم الشرطة.

وبالإضافة إلى الموقوفين تم إطلاق سراح 1203 أشخاص مع وضعهم تحت المراقبة، وأفرج نهائيا عن 767 آخرين، وما زال 84 شخصا قيد الاحتجاز.

وفضلا عن هذا، تجرى تحقيقات وتتخذ إجراءات قانونية ضد عشرة آلاف آخرين تمت إحالتهم إلى الادعاء.

وتشن تركيا حملة على المعارضين منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في يوليو الماضي، إذ تم احتجاز الآلاف لعلاقاتهم المزعومة بجماعات محظورة.

وتقيد السلطات بشكل متكرر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمنع انتشار المواد التي تقول السلطات إنها تضر بالأمن العام.