تركيا تحجب موقع التلفزيون الهولندي لبثه لقطات اغتيال السفير الروسي

تعرض موقع وتطبيق هيئة الاذاعة والتلفزيون العامة الهولندية “نوس” للحجب في تركيا بعد نشره صور اغتيال السفير الروسي في انقرة، على ما اعلنت الهيئة الاربعاء.

واعلن الموقع “افادت مصادر في انقرة ان الموضوع ناجم عن صور اغتيال السفير الروسي الاثنين في انقرة التي نشرتها نوس على الانترنت”، مشيرة الى ان القرار اتخذته الهيئة التركية للاتصالات.

وتابع ان “كل من يحاول زيارة موقع نوس في تركيا يتلقى رسالة خطأ”.

وصرحت المتحدثة باسم التلفزيون العام الهولندي مارييكي كوانت لوكالة فرانس برس “نبذل كل ما في وسعنا للتاكد من اعادة فتح الموقع”.

الاثنين قتل الشرطي التركي مولود ميرت التينتاش البالغ 22 عاما الدبلوماسي المخضرم اندريه كارلوف باربع رصاصات في الظهر اطلقها عليه هاتفا “الله اكبر” و”لا تنسوا حلب”، اثناء افتتاحه معرضا للصور الروسية.

وجرت عملية القتل امام عدسات الكاميرات.

وبدا السفير في تسجيل مروع لمدة دقيقة نشره التلفزيون الهولندي وهو ينهار بعد اصابته بعدد من الرصاصات المدوية، قبل ان يبدا القاتل الصراخ والتهديد ملوحا بمسدس رافعا سبابته في الهواء قرب جثة كارلوف الهامدة.

اضافت “نوس” ان الصور نقلها التلفزيون الرسمي التركي “تي ري تي” ووصلت الى القناة الهولندية بعيد الحدث من خلال نظام “يوروفيجن” لتبادل الصور بين اجهزة بث الاذاعة والتلفزيون الاوروبية.

وتابعت ان “الكثير من وسائل الاعلام حول العالم اعادت نشر فيديو نوس ضمن معلوماتها. كذلك انتشر الفيديو بشكل هائل على مواقع التواصل في تركيا ايضا”.

تتهم السلطات التركية دوريا بعرقلة دخول مواقع التواصل الاجتماعي ابان فترات التوتر خصوصا بعد اعمال عنف كبرى على اراضيها على غرار محاولة الانقلاب في الصيف.