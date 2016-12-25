ترامب يتعهد بتسريع خطوات نقل سفارة أمريكا إلي القدس المحتلة

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، مجدداً بتسريع خطوات نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، رداً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الداعي إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حسبما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الأحد.

وقال القيادي في الحزب الجمهوري، جويل بارك بولاك، إن “ترامب، عبّر لمقربين منه عن عزمه القيام بزيارة رئاسية إلى القدس المحتلة العام المقبل”.

وأعرب ترامب عن غضبه الشديد من صدور القرار الدولي ضد إسرائيل، وتوقع بولاك ألا تكتفي إدارة ترامب بتسريع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بل سيكون أمامها خيارات إضافية للثأر، ومنها قيام الرئيس المنتخب بزيارة القدس باعتبارها “العاصمة الأبدية لإسرائيل”، على حد تعبيره.