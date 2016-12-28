ترامب قبل كلمة كيري: كوني قوية يا إسرائيل

وبخ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، إدارة الرئيس باراك أوباما على موقفها تجاه إسرائيل، وذلك قبل الكلمة المقررة لوزيرالخارجية جون كيري، التي تتعلق بالموقف الدولي حيال بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وقال ترامب وعلى تويتر “لا يمكن أن نواصل السماح بمعاملة إسرائيل بمثل هذا الازدراء وعدم الاحترام. كان لهم دائما صديق قوي في الولايات المتحدة. ولكن ….”

وتابع قوله “لم يعد الأمر كذلك. بداية النهاية كانت اتفاق إيران البغيض.. والآن هذا (ما حدث في الأمم المتحدة)! إبقي قوية يا إسرائيل.. العشرون من يناير يقترب سريعا” ، وذلك في إشارة إلى موعد توليه السلطة من الرئيس الديمقراطي.

من جهة أخرى، وافقت إسرائيل، الأربعاء، على تشييد مبنى للمستوطنين من 4 طوابق في حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، قبل ساعات من خطاب لوزير الخارجية الأميركي جون كيري حول رؤيته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت منظمة “عير عاميم” المناهضة للاستيطان إنه بعد ساعات على قيام لجنة التخطيط والبناء في بلدية القدس بإرجاء النظر في إصدار تراخيص لبناء 500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، فإنها وافقت على تشييد مبنى في قلب حي سلوان.