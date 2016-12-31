ترامب: بوتين تعامل بذكاء شديد مع العقوبات الأميركية

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بـ”الذكاء الشديد” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر “خطوة موفقة (من بوتين) بالنسبة إلى الإرجاء. لقد عرفت دائما أنه شديد الذكاء”، في إشارة إلى استبعاد الرئيس الروسي معاملة واشنطن بالمثل بعد فرضها عقوبات على موسكو تضمنت طرد دبلوماسيين.

وقد سلط ترامب الضوء على تغريدته طوال النهار من خلال إبقائها في أعلى صفحته على تويتر، وقد أعادت السفارة الروسية في واشنطن نشر تغريدته على الفور.

وكان بوتين أعلن قرارا مفاجئا أن بلاده “لن تطرد أحدا” ردا على العقوبات.

وبعيد اقتراح وزير خارجيته سيرغي لافروف إعلان “31 دبلوماسيا في السفارة الأميركية في موسكو وأربعة دبلوماسيين في القنصلية العامة الأميركية في سان بطرسبورغ (شمال غرب) أشخاصا غير مرغوب فيهم”، سعى بوتين إلى التهدئة، مؤكدا أن روسيا “لن تثير المشاكل للدبلوماسيين الأميركيين”.

لكن بوتين أكد أن روسيا تحتفظ لنفسها “بحق اتخاذ إجراءات رد” وستتخذ خطواتها المقبلة “بحسب سياسات إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب”.

ووجه بوتين رسالة بمناسبة رأس السنة إلى ترامب أعرب فيها عن الأمل “بأن تتخذ الدولتان إجراءات فعلية لإعادة آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات” بعد تأدية ترامب القسم في كانون الثاني (يناير) المقبل، بحسب بيان للكرملين.

وتضمنت العقوبات الأميركية طرد 35 شخصا اعتبرتهم واشنطن عناصر في الاستخبارات الروسية وإغلاق موقعين روسيين في نيويورك وولاية ميريلاند.

كما فرضت عقوبات اقتصادية على جهازي الأمن الفدرالي “اف اس بي” واستخبارات الجيش “جي آر يو” الروسيين.

غير أن موقف الرئيس الأميركي المنتخب أثار غضب خصومه الديمقراطيين وكذلك أعضاء من حزبه الجمهوري.

واستنكر المرشح الجمهوري السابق إلى الرئاسة الأميركية والعضو السابق في وكالة الاستخبارات المركزية إيفان ماكمولن على تويتر كيف أن ترامب “ينحاز إلى صف أكبر خصم لأميركا، حتى عندما يهاجم (هذا الخصم) ديموقراطيتنا”.

وعبرت السناتورة الديموقراطية كلير ماكاسكيل عضو لجنة الدفاع من جهتها، عن استغرابها لأن يكون مجتمع الاستخبارات “قد اتفق على أن يقول إن (بوتين) حاول تعطيل انتخاباتنا” بينما يقوم “الروس بإعادة تغريد المحبة بين ترامب وبوتين” على حد تعبيرها.

أما الديموقراطي آدم شيف عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، فاعتبر في تغريدة أن “بوتين ذكي” فهو “يعرف أنه يمكنه الحصول على أي شيء تقريبا من دونالد ترامب بمجرد مجاملته. هذا حزين وخطير”.

وحددت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ جلسة الخميس المقبل للاستماع إلى مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر الذي ينسق عمل 17 وكالة استخبارات أميركية.