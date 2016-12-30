بريطانيا تدافع عن إسرائيل وتنتقد كيري

انتقد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بشأن سياسة إسرائيل الاستيطانية.

وقال المتحدث إنه “من غير الملائم انتقاد تشكيلة حكومة منتخبة ديمقراطيا لدولة حليفة”، وفق وكالة “رويترز”.

وأضاف أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، لكن المستوطنات ليست المشكلة الوحيدة في هذا الصراع.

وتابع “لا نعتقد أن طريقة التفاوض من أجل السلام هي التركيز على قضية واحدة فقط”.

وكان كيري انتقد الأربعاء سياسة البناء الاستيطاني التي تنتهجها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدد حل الدولتين.

ووصف كيري حكومة نتانياهو بأنها “الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل”.