بدء تساقط الثلوج في عجلون

شهدت محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع، وكذلك سقوط ثلوج خفيفة في بعض مناطق المحافظة كرأس منيف وساما واشتفينا، من دون تسجيل حوادث، وفق مصدر في الدفاع المدني.

وتناقل مواطنون عبر وسائل التواصل الإجتماعي صورا لإضرار خلفتها الأمطار الغزيرة، كإنهيارات ترابية وسقوط جدران استنادية وسلاسل حجرية، إضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرق والأودية وجرف الأنقاض.

وأكدت مصادر في مديرية زراعة المحافظة، أن المنخفض الحالي يتوقع له أن يرفع المعدل التراكمي إلى زهاء 60 % من المعدل السنوي، ما سيحسن من الموسم الزراعي.

وتسببت الأمطار الغزيرة بتشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الشوارع وحدوث انهيارات ترابية بسيطة لجوانب بعض الطرق.

كما عملت كوادر الأشغال والبلديات على إزالة الأنقاض من الطرق وتسهيل عملية تصريف مياه الأمطار في بعض البرك المائية على الطرق ونضحها وتسهيل انسيابها عبر قنوات تصريف مياه الأمطار.

إلى ذلك، استبشر المزارعون بالأمطار الأخيرة خيرا، مؤكدين أنها ستحسن كثيرا من الموسم الزراعي، خصوصا الأراضي المزروعة بالحبوب، والغراس الحديثة، مؤكدين أنها ستوفر ربيعا غنيا بتنوعه، وسيكون مهما لمربي الثروة الحيوانية ولأسر كثيرة اعتادت قطف بعض النباتات وبيع الفائض لسد احتياجاتها.