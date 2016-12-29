بدء المرحلة الثانية من “معركة الموصل”

أعلنت مصادر رسمية عراقية، الخميس، بدء المرحلة الثانية من معركة تحرير مدينة الموصل شمالي البلاد، من قبضة تنظيم “داعش”، بعد توقف دام أسبوعين.

وقال قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي لـ”سكاي نيوز عربية”، إن قوات الجهاز “باشرت بالتقدم نحو الأهداف المرسومة لها”، حيث بدأت بتطويق حي القدس في الجانب الشرقي من المدينة.

وأفادت مصادر في قيادة الشرطة الاتحادية، أن القوات الأمنية العراقية باشرت التقدم تزامنا مع انطلاق العمليات العسكرية، لتحرير ما تبقى من الساحل الأيسر للمدينة.

وحسب “أسوشيتد برس”، شنت القوات العراقية الخاصة وقوات الجيش والشرطة الاتحادية هجوما على 5 أحياء في وقت مبكر من صباح الخميس، بدعم جوي من قوات التحالف الدولي.

وتصاعد الدخان في أنحاء المدينة، وترددت أصوات الانفجارات ونيران الرشاشات في الشوارع.

وتسببت المقاومة الشرسة للمسلحين ووجود مدنيين محاصرين داخل منازلهم وسوء الأحوال الجوية، في إبطاء التقدم في الهجوم المستمر منذ أكثر من شهرين لاستعادة ثاني أكبر مدينة في العراق، وآخر معقل كبير لـ”داعش” في البلاد.

واستعادت القوات العراقية ربع الموصل، ثم بدأت قبل أسبوعين “وقفة تعبوية” مخطط لها مسبقا هذا الشهر، فيما اعتبر أول توقف كبير في الحملة.

والثلاثاء قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن القضاء على تنظيم “داعش” يحتاج 3 أشهر، مشيرا إلى أن القوات تتقدم “بشكل ثابت” في معركة الموصل.

وشدد العبادي على أن الحكومة “تسعى بكل جهدها لتقليل الخسائر بين المدنيين وفي القوات”.