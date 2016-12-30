بحارة تشيليون يصورون زميلاتهم خلسة

فتحت السلطات في تشيلي تحقيقا في مزاعم تصوير بحارة إناث خلسة أثناء وجودهن في مهاجعهن على متن سفينة حربية، متوعدة بعقوبات “سيضرب بها المثل”.

وألقت البحرية التشيلية القبض على البحارة المتهمين بتصوير زميلاتهم، وقالت: “نرفض رفضا قاطعا هذا النوع من التصرفات التي تسيء إلى أفرادنا ونكرر احترامنا لخصوصية من يشكلن جزءا من المؤسسة”.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع في تشيلي، خوسيه أنطونيو غوميز، قوله إن العقاب على هذه التصرفات “سيضرب به المثل”.

وبدأت القضية عندما قدم أحد البحارة شكوى، إثر اطلاعه على فيديو لنساء البحرية عبر تطبيق “واتساب”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التحقيق يدور حول 8 متهمين يخضعون للتحقيق.