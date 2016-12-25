النيران تشتعل مجدداّ بمصافي النفط في حيفا

أفادت مصادر عبرية، بأن النيران تجددت بقوة، عصر اليوم السبت، في مصافي تكرير البترول في حيفا، بعد إعلان سابق عن نجاح طواقم الانقاذ والإطفاء في السيطرة جزئيا عليها.

ووفقاً للمصادر، فإن طواقم الإطفاء والإنقاذ تواصل في هذه الساعة مساعيها لاخماد الحريق الكبير الذي شب صباح اليوم في أحد خزانات الوقود في مصافي النفط في خليج حيفا.

واكدت قوات المطافئ والانقاذ انه لم تقع اصابات وان لا خطر على سلامة الجمهور.

وتبدي سلطة الإطفاء مخاوفها من مغبة انتشار ألسنة النيران لمستودعات النفط القريبة للحريق وتقوم بإجراءات استباقية ووقائية لمنع ذلك، فيما تواصل غرفة العمليات الخاصة التي أقامتها وزارة جودة البيئة بالتعاون مع الشرطة وسلطة الإطفاء بمراقبة التطورات.

وجددت الجهات المسؤولة طلبها للسكان المحليين بالقرب من مكان الحريق التزام منازلهم وعدم مغادرتها، في الوقت الذي تواصل الشرطة إغلاق الطرقات والمحاور الرئيسية المؤدية إلى مصنع تكرير البترول في خليج حيفا.

يذكر ان دوي انفجار سمع صباح اليوم في إحدى مصافي النفط بمنطقة خليج حيفا، أعقبه اشتعال النيران في المكان، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية. وذكرت مصادر أنّ النيران سببها على ما يبدو “تماس كهرباء” حيث أدى إلى حريق في صهريج ضخم للبنزين.