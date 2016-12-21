النظام السوري يسيطر على كامل مدينة حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام السوري استعاد السيطرة على كامل مدينة حلب، مع خروج آخر دفعة من المحاصرين داخل مربع سيطرة الفصائل المسلحة بالقسم الجنوبي الغربي من الأحياء الشرقية في المدينة الأربعاء.

وقال المرصد في بيان إن ما بقي خارجا عن سيطرة النظام “نقاط تسيطر عليها فصائل في حي جمعية الزهراء عند الأطراف الغربية لمدينة حلب”

وأضاف “أن إتمام السيطرة على المدينة جاء بعد 4 سنوات و5 أشهر من سيطرة الفصائل المقاتلة على القسم الشرقي من مدينة حلب، والتي بدأتها الفصائل في الـ 21 من شهر تموز/ يوليو من العام 2012”.

وأشار إلى أن نحو 21500 مدني قتلوا في المعركة من أجل السيطرة على المدينة الواقعة في شمال سورية.