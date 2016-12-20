المومني: عملية “قريفلا” تكميلية لحادثة الكرك

أعلن الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني أن العملية الأمنية بمنطقة قريفلا شمالي مدينة الكرك مستمرة، لكنها أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى أن جلالة الملك يشرف بنفسه على سير العمليات ومتابعتها في مركز إدارة الأزمات.

وأضاف المومني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الثلاثاء في مركز الأمن وإدارة الأزمات للحديث عن اخر التطورات المتعلقة بشأن الحملة الامنية، أن جلالته وجه لوضع الرأي العام في صورة ما يجري أولا بأول والتنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات الرسمية.

وأكد أن العمليات الأمنية مستمرة ولن تهدأ قبل اجتثاث الإرهاب، موضحا أن الأجهزة الامنية تعمل حاليا على تمشيط المنطقة.

وقال إن عملية مساء اليوم هي “عملية تكميلية” لما حدث من هجوم ارهابي الاحد في مدنية الكرك، مؤكدا ارتقاء 4 شهداء من الاجهزة الامنية خلال العملية اليوم.

وبين ايضا انه تم قتل احد المطلوبين في العملية اليوم، موضحا ان المداهمة الامنية اليوم جاءت بعد ضبط احد المطلوبين واعترافه بوجود اسلحة ومتفجرات واشخاص بمنزله.

واكد المومني ان عمليات المداهمة والمتابعة مستمرة من قبل الاجهزة الامنية في مناطق مختلفة بالمملكة منذ احداث الكرك.

ورغم اشادة المومني بمواقف المواطنين واسنادهم للاجهزة الامنية، الا انه حذر من اعاقة تجمهر مواطنين حول اماكن الاشتباك للعمل الامني ولجهود الاجهزة الامنية.

وشدد المومني على ان الاجهزة الامنية المختلفة والمؤسسات الرسمية والوزارات المعنية تتابع وتنسق عبر مركز ادارة الازمات حاليا ومباشرة لادارة العملية.

وأشار المومني إلى أن الجهات المختصة قامت بإرسال 56 ألف رسالة نصية تهيب بالمواطنين الإلتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية خلال عملية المداهمة.