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ديسمبر 31, 2016
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جرينتش+2 10:35
«اللينو»: شعلة فتح لن تنطفىء وستحرق أحلام الاحتلال ومن يراهن على المفاوضات
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