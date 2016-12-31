«اللينو»: شعلة فتح لن تنطفىء وستحرق أحلام الاحتلال ومن يراهن على المفاوضات

أحيا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة «فتح»، اليوم السبت، الذكرى الثانية والخمسين لانطلاقة الحركة بإقامة احتفالات عدة بمخيمات لبنان، أضيئت خلالها شعلة الانطلاقة بمشاركة حاشدة لممثلي الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية، فضلًا عن مشاركة شعبية حاشدة من أبناء المخيمات.

وقال مسؤول قيادة التيار بمخيمات لبنان، العميد محمود عيسى «اللينو»، في كلمة له بعد إيقادة الشعلة، إن «الذكرى الـ52 لانطلاقة فتح التي مثّلت إرادة المواجهة مع الاحتلال غير آبهة بموازين القوى ومواقف الحالمين بالاستقرار على حساب الشعب الفلسطيني وقضيته».

وأضاف «اللينو»: «فتح ديمومة الثورة وشعلة الكفاح مستمرة وملتزمة بالحفاظ على معنى ايقاد الشعلة وإن انطفأت في نفوس بعض من يراهن على التسوية والمفاوضات»، مضيفًا «ستبقى الشعلة متقدة فينا، في مواقفنا تجاة قضايا شعبنا، الاسرى و اللاجئين، المقدسات وتوحيد شطري الوطن لنتمكن من مواجهة الاحتلال وكنسه عن اراضينا».

وفي ختام كلمته، شدد اللينو على أن «الحركة تمثل نقيض الاحتلال وشعلتها ستحرق احلامه وتواجه مشاريعه بكل السبل المتاحة والممكنة، وفي يوم فتح، يوم الشهداء، يوم الفدائيين، العهد والقسم ان نبقى المحافظين على معاني ايقاد الشعلة ومدافعين عن قضايا شعبنا ووجوده».