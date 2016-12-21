الكرملين: الحوار مجمد بين موسكو وواشنطن على كافة المستويات

سما الاردن – اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف الاربعاء ان الحوار بين روسيا والولايات المتحدة “مجمد على كل المستويات تقريبا” في حين تشهد العلاقات بين البلدين اسوأ ازمة لها منذ نهاية الحرب الباردة.

وقال بسكوف في مقابلة مع قناة “مير-تي في” الروسية نشرت وكالة انباء “ريا نوفوستي” مقتطفات منها ان “الحوار مع الولايات المتحدة مجمد على كافة المستويات تقريبا. نحن لا نتواصل او نتواصل بالحد الادنى”.

تأزمت العلاقات بين البلدين بسبب النزاع السوري والازمة الاوكرانية. وبدأ تدهور العلاقات مع ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في اذار/مارس 2014، على الاثر اتهمت واشنطن موسكو بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربي ان “التواصل الدبلوماسي مع روسيا مستمر حول عدد كبير من المسائل” لا سيما الملف السوري.

ومنذ بداية الشهر، تحادث وزير الخارجية سيرغي لافروف ثلاث مرات مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري وفق وزارة الخارجية الروسية.

وقال كيربي “ان خلافاتنا الكبيرة مع موسكو امر معروف، ولكن ليس هناك انقطاع في الحوار”.

وبعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة، قال الرئيس فلاديمير بوتين انه يأمل في “حوار بناء” و”عمل مشترك” مع واشنطن “لاخراج العلاقات الروسية الاميركية من الوضع الحرج”.

وقال الكرملين على الاثر ان الرجلين اتفقا في اول اتصال هاتفي بعد انتخاب ترامب على ضرورة “تطبيع” العلاقات.

من جانبه اثنى ترامب مرارا على مزايا بوتين وقال انه يامل باقامة “علاقات جيدة جدا معه”.