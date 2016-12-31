“القسام” تبث مقطعين مصورين لجندي إسرائيلي أسير لديها

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت مقطعين مصورين قالت انهما يظهران الجندي الاسرائيلي شاؤول ارون الاسير لديها والذي تعتقد اسرائيل انه قتل خلال حرب 2014 على قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان انها “نشرت مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الصهيوني الاسير شاؤول أرون الثالثة والعشرين ومع نهاية عام 2016”.

واضاف البيان ان كتائب القسام كانت “اعلنت عن قتل 14 جنديا واسر الجندي شاؤول ارون في عملية نوعية تم فيها تدمير ناقلة جند شرق حي التفاح (شرق غزة) في 20 يوليو (تموز) 2014” خلال الحرب الاسرائيلية على القطاع.

وفي المقطع الاول ومدته 36 ثانية، يجلس ستة اشخاص على كراس وهم يرتدون بزات عسكرية من دون ان تظهر وجوههم، ويحوطون بشخص على كرسي متحرك لم يظهر وجهه ايضا وعلى قميصه كتب رقم “102”.

ووسط الاشخاص وضعت طاولة عليها قالب حلوى كتب عليه باللغة العبرية “ثلاث سنوات في سجن حماس”، فيما ارتفع غناء بالعبرية “عيد ميلاد سعيد ارون”.

وفي مقطع ثان مدته 54 ثانية بدا شخص في زنزانة غطي وجهه بصورة وجه ارون فيما يداه مقيدتان بحبال يحاول فكها. ثم يدخل عليه شخص يرتدي لباس مهرج ويشاركه الاحتفال بعيد ميلاده.

وفي نهاية المقطع كتبت عبارة باللغتين العربية والعبرية “عام جديد والجندي شاؤول لا يزال بعيدا عن اهله” و”القرار بيد الحكومة” في اشارة للحكومة الاسرائيلية.