القبض على 3 لصوص في عمان وإربد

قالت ادارة الاعلام الامني في مديرية الأمن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي / شعبة بحث جنائي العاصمة تمكنوا من القاء القبض على احد الاشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية بقضايا السرقات لارتكابة قضايا سرقات ضمن اختصاص مديرية شرطة جنوب عمان.

وفي التفاصيل بينت إدارة الاعلام الامني إنه وبناءا على ورود عدد من الشكاوى المقدمة من بعض المواطنين ضمن اختصاص شعبة بحث جنائي اقليم العاصمة حول تعرض منازلهم للسرقة فقد تم متابعة تلك الشكاوي وتشكيل فريق خاص من قبل العاملين في قسم بحث جنائي جنوب عمان لتحديد هوية الجناة والقاء القبض عليهم حيث تمكنوا ومن خلال كل ما قاموا به من تحقيقات ورصد وتتبع لعدد من المشبوهين بقضايا السرقات وجمع المعلومات حولهم من حصر الاشتباه باحد الاشخاص المشبوهين من ذوي السوابق الجرمية بقضايا السرقات باسلوب الخلع والكسر حيث تمت متابعته ورصد تحركاته الى ان تم القاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه (32) قضية سرقة جنائية.

وفي ذات السياق تمكنت إدارة البحث الجنائي / شعبة بحث جنائي اقليم الشمال من القاء القبض على شخصين قاما بارتكاب عدد من قضايا السلب على سائقي التكاسي ضمن اختصاص مديرية شرطة محافظة اربد.

وفي التفاصيل أوضحت ادارة الاعلام الأمني أن وردت معلومات لشعبة بحث جنائي اربد من قبل عدد من سائقي مكاتب الاجرة تفيد بقيام شخصين بارتكاب قضايا سلب اثناء صعودهم معهم في تكاسي الأجرة , حيث تم تشكيل فريق خاص لمتابعة تلك الشكاوي لتحديد الجناة والقاء القبض عليهم.

واضافت الادارة انه ومن خلال التحقيقات ورصد عدد من المشبوهين وجمع المعلومات وقع الاشتباه على شخصين من ذوي السوابق الجرمية بمثل هذا النوع من الجرائم حيث تمت متابعتهم ورصد تحركاتهم الى ان تم القاء القبض عليهما, وبالتوسع بالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب ست قضايا سلب لسائقي التكاسي واخذ مبالغ مالية متفرقة منهم ، وتم تحويل المشتكى عليهم الى القضاء.