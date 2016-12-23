الغزاوي: إحالة 84 قضية للمدعي العام و22 موظفا لـ ‘‘مكافحة الفساد‘‘

أحال وزير العمل علي الغزاوي 84 قضية إلى المدعي العام و22 من موظفي الوزارة ممن ثبت عليهم تجاوزات مالية تتعلق بالمال العام إلى هيئة مكافحة الفساد.

وأجرى الغزاوي بحسب بيان للوزارة امس الخميس مناقلات بين 116 موظفا، واحال 44 موظفا إلى التقاعد. وبين الغزاوي في البيان ان هناك مليونا و200 الف عامل وافد، منهم 300 الف فقط يحملون تصاريح، مشيرا الى ان “الخلل الذي طال تنظيم العمالة الوافدة على مدار أعوام والتراخي في ضبطها جعلها تحل محل العمالة الأردنية”. واكد ان “ثقافة العيب غير موجودة عند الأردنيين لكنهم بحاجة إلى رواتب مجدية وبيئة عمل مناسبة”، في وقت قال ان “سياسة الوزارة هي التشغيل وليس التوظيف لأن القطاع العام متخم بالموظفين”.

وأشار الى ان هناك 150 الف عامل سوري من حصلوا على تصاريح، منهم 33 ألفا تصاريحهم مجانية. وقال انه تم تخصيص 400-500 الف دينار لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مديرية الامن العام، إضافة الى تخصيص 300 الف دينار في موازنة الوزارة للمشاريع المتعلقة بمكافحة عمالة الاطفال بالتعاون مع الصندوق الهاشمي.