العاهل المغربي يتصل بالرئيس الموريتاني بعد “أزمة شباط”

أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية أن محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الموريتاني، تلقى، الثلاثاء، مكالمة هاتفية من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وذكرت الوكالة أن الاتصال الهاتفي تطرق خلاله الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وللتطورات على المستوى الإقليمي والدولي.

ويبدو أن هذا الاتصال الهاتفي، يأتي لإنهاء “أزمة” التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الاستقلال المغربي، حميد شباط، بخصوص حدود جمهورية موريتانيا الإسلامية، التي زعم فيها مغربية الأراضي الموريتانية.

وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت، الاثنين، رفضها للتصريحات التي أدلى بها حميد شباط، حيث قالت في بيان “نرفض بشدة هذه التصريحات التي تضر بالعلاقات مع بلد جار وشقيق وتنم عن جهل عميق بتوجهات الدبلوماسية المغربية”.

وشدد البلاغ على أن “المغرب يعلن رسميا احترامه التام لحدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المعروفة والمعترف بها من طرف القانون الدولي، ووحدتها الترابية”.

وذكر البلاغ أنه “للأسف ، فإنه بهذا النوع من التصريحات التي تفتقد للنضج ولضبط النفس ، يساير الأمين العام لحزب الاستقلال المنطق نفسه الذي يتبناه أعداء الوحدة الترابية للمملكة والذين يناوؤون عودتها المشروعة لأسرتها المؤسساتية الإفريقية “.